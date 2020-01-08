شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية فى العراق.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسرا 16.86 نقطة ليصل إلى مستوى 6112.98 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% خاسراً 7.32 نقطة ليصل إلى مستوى 6801.48 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.78% خاسراً 37.15 نقطة ليصل إلى مستوى 4749.37 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 91.5 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون دينار كويتى عبر 4096 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.48%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.37%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاعى الاتصالات والصناعة بنسبة 0.27%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.55%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.13%.

وجاء سهم "شركة التمدين الاستثمارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.58%، تليه الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 7.55%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 6.60%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 9.88%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 7.82%.

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فاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الاربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى إن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية: "جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.