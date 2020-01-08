بورصة دبى تهبط 1.2% وتراجع بقية بورصات الخليج بعد الضربة الإيرانية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلت أسهم دبي 1.2 بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، وتراجعت بقية أسواق الخليج فى رد فعل لتصاعد التوترات فى الشرق الأوسط بعدما اطلقت إيران صواريخ على أهداف أمريكية فى العراق.

ونزل مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، بينما هبطت الأسهم الكويتية 1.1 بالمئة. ولم تفتح بورصة السعودية بعد.

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وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في الثالث من يناير.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني "افتراضنا الأساسي أنه سيستمر تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن عند مستوى محدد بعناية لتفادي إرغام الطرف الآخر على شن عمل عسكري شامل".