شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.96% متأثرة بالضربة الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.96% خاسرا 78.36 نقطة ليصل إلى مستوى 8120.61 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.21% خاسرا 78.51 نقطة ليصل إلى مستوى 6434.36 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 35.3 مليون سهم بقيمة 812 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات، فيما تراجعت 178 شركة.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.03%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.99%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.33%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.12%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.10%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.01%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.08%.

وجاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 2.80%، ثم مجموعة فتيحى نسبة 2.56%، ثم الخزف السعودى بنسبة 1.42%، فيما تصدر سهم "الدرع العربى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.33% ثم اتحاد الخليج بنسبة 3.23%، ثم مهارة بنسبة 3.21%.

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فاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى أن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.