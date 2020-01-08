شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.38% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسرة 39.62 نقطة، لتصل إلى مستوى 10342.12 نقطة بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 22.4 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1326 صفقة، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 33 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.3%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.10%.

فاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

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قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى أن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية: "جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الاحداث.