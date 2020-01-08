شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرا 0.44 نقطة ليصل إلى مستوى 1591.58 نقطة، بضغوط هبوط قطاع الاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 308 ألف سهم بقيمة 135.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.27% بضغوط هبوط سهم شركة إنفستكورب القابضة بنسبة 0.88%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.89% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%.

فاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

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قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى إن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية: "جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الأن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم ،الاربعاء، تعليقا على الاحداث.