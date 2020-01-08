شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية خلال الدقائق الأولى من جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، متأثرة بالضربة الإيرانية لأهداف عسكرية أمريكية فى العراق.

وعاودت البورصة المصرية، العمل اليوم الأربعاء، بعد تعطلها خلال جلسة أمس الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13165 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 15186 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 4898 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 502 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 1309 نقطة.

Advertisements

وفاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الاربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا امريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى إن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الأقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم الأربعاء، تعليقا على الأحداث.