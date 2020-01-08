شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 1.40% بمستهل التعاملات بعد ضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.40% خاسرا 38.36 نقطة ليصل إلى مستوى 2708.41 نقطة، بضغوط هبوط كافة القطاعات، متأثرة بضرب إيران لأهداف عسكرية أمريكية.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 62.5 مليون سهم محققة ما قيمته 63.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1100 صفقة لعدد 30 سهما، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.89%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.09%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.89%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 1.25%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 0.43%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 9.68%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 7.10%.

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فاجأت إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، فى الساعات الأولى من اليوم، الاربعاء، بقصف أهداف لها فى العراق، منها إطلاق 12 صاروخا باليستيا على القاعدة الأمريكية العسكرية عين الأسد فى محافظة الأنبار بغرب العراق، وهذا ما تبعه اجتماع لدونالد ترامب الرئيس الأمريكى بوزيرى الخارجية والدفاع ومعهما رئيس هيئة الأركان الامريكية، على أن يصدر بيانا أمريكا تعليقا على الاحداث خلال الساعات القليلة القادمة.

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، نقلا عن التليفزيون الإيرانى إن 80 قتيلا في الهجمات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية بالعراق.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قال فى أول تعليق له بعد قصف الحرس الثورى الإيرانى لعدد من الأهداف الأمريكية فى العراق فى مقدمتها قاعدة عين الأسد العسكرية،:"جيشنا هو الاقوى وسيصل لأى مكان فى العالم".

وقال الرئيس الأمريكى على تويتر، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن.

وأضاف الرئيس الأمريكى، أن هناك بيانا سوف يصدر صباح اليوم ،الاربعاء، تعليقا على الاحداث.