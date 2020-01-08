شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تحدد موعد إدراج أسهمها بالبورصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حددت شركة بورصة الكويت ـ أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط- موعد إدراج أسهمها بسوق الأسهم الكويتية في 19 أبريل المقبل كموعد مبدئي.

وأشارت الشركة في بيان أطلعت عليه "أخبار اليوم" أنها سوف تتخذ الاجراءات اللازمة للحصول على موافقة هيئة أسواق المال للإدراج الرسمي. مشيرا إلى أنه تم تعيين شركة الاستثمارات الوطنية كمستشار إدراج.

ومن جانب، آخر فسوف يتم تداول أسهم الشركة بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة (التداول خارج المنصة OTC) ابتداء من 15 يناير الجاري وحتى تاريخ تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها.

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وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في مطلع الشهر الماضي إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.

وجاءت بعد تخصيص الحصة البالغة 44% من رأس مال الشركة بترسية المزايدة على تحالف استراتيجي في 14 فبراير 2019.

وتريد الكويت تعزيز موقعها كمركز مالي في المنطقة ومنح القطاع الخاص دورا أكبر في اقتصاد البلد.

ويأتي بيع حصة هيئة أسواق المال في البورصة قبل ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشر إم.إس.سي.آي الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة.