شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للاستثمار": ترقية "فوتسي" و"إم إس سي آي" للسوق الكويتي جعلته الأفضل في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير حديث صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن بورصة الكويت كانت الأفضل أداءً خليجياً خلال تداولات العام الماضي، إذ قدمت عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل "FTSE"، والإعلان عن ترقية "MSCI"، جرعة دعم كبيرة لسوق الأسهم المحلي.

ولفت التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن إغلاق مؤشر السوق العام الكويتي على ارتفاع بنسبة 23.7% للعام 2019، بينما سجل مؤشر السوق الأول مكاسب بنسبة 32.3%، ما جعله يحتل مرتبة عالية في قائمة أفضل الأسواق أداءً على مستوى العالم للعام 2019.

وأوضح التقرير أن معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، تمكنت من إغلاق العام في المنطقة الخضراء، إلا أنها كانت ضعيفة الأداء مقارنةً بنظيراتها في الأسواق المتقدمة والناشئة، لافتة إلى أن الاستثناءين الوحيدين كانا في الكويت والبحرين.

وأضاف، أن البحرين جاءت في المرتبة الثانية، من حيث الأداء السنوي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 20.4 % خلال العام، بعد تسجيلها زيادة بنسبة 5.45 % خلال ديسمبر.

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وأشار إلى تمكن مؤشر "تداول" للأسهم السعودية من رفع مستوى أدائه السنوي إلى 7.2%، بعد تسجيله مكاسب بلغت 6.75% لديسمبر، ما جعله على رأس قائمة أفضل الشركات الخليجية أداءً لشهر ديسمبر.

ويأتي ذلك في وقت عزز أداء السعودية والكويت، مؤشر "ستاندرد آند بورز" الخليجي المركب الذي سجل 5.6 % لديسمبر، لينهي العام بمكاسب بلغت 7.6 %.

وتابع أنه في الإمارات العربية المتحدة، تفوقت دبي بتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 3.2 %، مقابل 0.89 % لأبو ظبي، ما نتج عنه تحقيق مكاسب سنوية بلغت 9.3 و3.3 % لهما على التوالي.

يشار إلى أن شركة المركز المالي الكويتي "المركز" قالت في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق أن السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.