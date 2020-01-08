شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الكويتي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات رسمية، أن مساهمة القطاع النفطي في اقتصاد الكويت بلغت قيمتها 4.43 مليارات دينار في الربع الثالث من 2019، بتراجع 19.8% عن مستواها في الربع ذاته من 2018 والبالغ نحو 5.536 مليارات دينار.

وبحسب بيانات ​الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية​، فقد انخفضت قيمة مساهمة القطاع النفطي في الاقتصاد الكويتي خلال الربع الثالث من 2019 بنحو 8.9% مقارنة بالربع الثاني من العام والبالغ آنذاك 4.87 مليارات دينار.

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وبالنسبة للقطاع غير النفطي في الكويت، بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الخاص بالربع الثالث من العام الماضي نحو 5.48 مليارات دينار مقارنة مع 5.49 مليارات دينار لنفس الفترة من عام 2018، بتراجع طفيف نسبته 0.16%، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.4% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي نحو 9.77 مليارات دينار، مقارنة مع 9.73 مليارات دينار بالفترة المماثلة من 2018، وذكرت البيانات أن الناتج المحلي سجل انكماشا بـ 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام والذي سجل 9.84 مليارات دينار.