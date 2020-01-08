شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية: أرباح الربع الأخير 2019 ستكون الأفضل للشركات السعودية خلال العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد تقرير الراجحي المالية حول استعراض الأرباح للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربع الرابع 2019 أن الربع الأخير من العام الماضي سيكون الأفضل على مستوى 2019.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الربع الأخير من العام الماضي شهد تسجيل شركة أرامكو السعودية في سوق الأسهم السعودي، وهو حدث رئيسي في تاريخ سوق الأسهم السعودي.

وتوقع التقرير أن تكون النظرة الكلية للربع الرابع 2019 متباينة وأفضل بشكل طفيف من النظرة للربع السابق.

وأدرجت أرامكو 1.5% من أسهمها بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم في بورصة تداول في الحادي عشر من الشهر الماضي لترتفع قيمتها السوقية مع بداية الطرح لأكثر من تريليوني دولار.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

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وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.