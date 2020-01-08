الاقتصاد

النحاس يستسلم لتعارض المؤشرات الرئيسية– تحليل -8-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر النحاس أي ساكن حتى هذه اللحظة  ليستقر بذلك حول مستوى 2.7800 مستسلما بذلك لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض, نذكر بأن التمركز المتكرر دون الحاجز المستقر عند 2.8400 سيزيد من فرص تشكيله قريبا لتداولات سلبية قد تدفع به لتسجيل بعض الخسائر بانجذابه نحو 2.7000 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8400 و 2.7000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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