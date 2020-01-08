شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحافظ على الايجابية– تحليل - 8-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة بتقديم ثبات واضح فوق مستوى 955.00 والذي يشكل بدوره دعم إضافي لتأكيد الاستمرارية الإيجابية المقترحة سابقا, حاليا وبمحاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, نتوقع بدء تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة استئناف الهجوم الصاعد لحين وصوله نحو 1025.00 و 1060.00 على التوالي.
لابد من التنويه إلى أن محاولة كسر السعر للدعم الحالي, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد بشكل مؤقت وليجبره على تكبد بعض الخسائر بتشكيله لتداولات تصحيحية هابطة ليستهدف بذلك مستوى 930.00 وصولا للدعم الرئيسي الممتد نحو 905.00 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحافظ على الايجابية– تحليل - 8-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.