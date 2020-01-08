شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتصدى للضغوط السلبية-تحليل - 8-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية ليضطر بذلك لتأجيل استئناف الهجوم الصاعد بتشكيله لارتداد سلبي لحظي ليضمد من خلاله فوق دعم القناة الصاعدة المتمركز حاليا عند 140.90.

الثبات المتكرر فوق الدعم الرئيسي يؤكد تأثر السعر بالسيناريو الرئيسي الصاعد, ولنؤكد على أهمية تجميعه لعزم إيجابي جديد ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول مستوى 143.80 و 144.30 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.30 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد