شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول الصمود ضمن النطاق الصاعد- تحليل - 8-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لبعض التذبذب السلبي إلا أن تقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 120.55 يزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نلاحظ من الرسم المرفق امتداد المتوسط المتحرك 55 نحو الدعم الرئيسي ليزيد بدوره من قوة هذا الحاجز أمام التداولات الحالية وليتماشى مع محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بهدف تسهيل مهمة اندفاع السعر بشكل صاعد وتحقيقه للأهداف المستقرة عند 121.80 و 122.50 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.55 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي