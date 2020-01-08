شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول الصمود ضمن النطاق الصاعد- تحليل - 8-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تشكيل سعر الزوج مؤخرا لبعض التذبذب السلبي إلا أن تقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 120.55 يزيد من فرص تجديده للمحاولات الصاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نلاحظ من الرسم المرفق امتداد المتوسط المتحرك 55 نحو الدعم الرئيسي ليزيد بدوره من قوة هذا الحاجز أمام التداولات الحالية وليتماشى مع محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بهدف تسهيل مهمة اندفاع السعر بشكل صاعد وتحقيقه للأهداف المستقرة عند 121.80 و 122.50 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.55 و 121.80
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يحاول الصمود ضمن النطاق الصاعد- تحليل - 8-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.