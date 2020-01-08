وزير الطاقة الإماراتى: أوبك ستستجيب لأى نقص فى الإمدادات إذا اقتضى الأمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الأربعاء، إن أوبك ستستجيب لأي نقص في إمدادات النفط إذا اقتضت الحاجة لكن "لدينا حدودنا أيضا" لتعويض أي نقص نفطي محتمل. وقال المزروعي في مؤتمر بأبوظبي عاصمة الإمارات "لا يمكننا تعويض أي كمية بالطاقة الفائضة لدينا". وأضاف أنه لا يتوقع وضعا تشوبه مخاوف من نقص المعروض النفطي وأن الطلب قوي ومخزونات النفط العالمية "تحوم" حول متوسط خمس سنوات.

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