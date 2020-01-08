شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: من المبكر تقدير تأثير الأزمة الإيرانية على الأسواق المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الكورى الجنوبى هونج نام-كى اليوم الأربعاء إنه من المبكر تقدير تأثير الأزمة الإيرانية الأمريكية بشكل مباشر على زيادة تقلبات الأسواق المالية فى بلاده.

وأضاف هونج - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - إن الحكومة ستراقب عن كثب أوضاع الأسواق المالية العالمية.

وانخفض مؤشر كوسبي لكوريا الجنوبية صباح اليوم بأكثر من 1% وأيضا تراجعت العملة الكورية بنسبة 1% مقابل الدولار الأمريكي في أعقاب نشر خبر الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين توجد فيهما قوات أمريكية في العراق.

يٌشار إلى أن الوضع في الشرق الأوسط يتفاقم نتيجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في 3 يناير الجاري، وردا على ذلك، أطلقت إيران صواريخ على قاعدتين في العراق قبل ساعات في صباح اليوم.

وتعليقا على ذلك، قال هونج "إنه من الصعب تقدير وجود تأثير للأزمة الإيرانية الأمريكية على الأسواق المالية على الرغم من وجود تقلبات في الأسواق المالية مثل سعر الصرف والأسهم، نظرا للتقلبات المسجلة في الأيام الأخيرة".

وأكد أن بلاده مستعدة - بشكل كامل - للتعامل مع أي تداعيات محتملة من التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا باتخاذ خطوات سريعة تجاه حالة الطوارئ.

وتعد منطقة الشرق الأوسط مصدر 70% من واردات كوريا الجنوبية من النفط في الفترة الممتدة من يناير حتى نوفمبر لعام 2019. في حين وصلت واردات البلاد من الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط إلى 38%.