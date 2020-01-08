شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يعود إلى مقاومة – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليختبر مستوى 0.9712 الآن، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.9588 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9630 والمقاومة 0.9750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط