شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.6870، ويظهر مزيد من التداولات السلبية ليبدأ الضغط على المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.6790.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.7015.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط