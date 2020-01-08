شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يظهر فجوة صاعدة كبيرة – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بفجوة صاعدة كبيرة ليقترب من حاجز 71.00 دولار، لكنه يعود للتذبذب دون مستوى 68.95، حيث يظهر السعر تداولات مختلطة متأثراً بالهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة الأمريكية في العراق، مما قد يسبب مزيد من التداولات المختلطة خلال الجلسات القادمة.

لذلك، نحن نفضل التزام الحيادية اليوم إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي وتستقر حركة السعر فنياً، مع الإشارة إلى أن تماسك السعر دون 68.95 سيقود التداولات للانخفاض من جديد والتوجه نحو مناطق 65.40، بينما اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام تحقيق ارتفاعات جديدة تصل إلى 74.73.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 71.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي