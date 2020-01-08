شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بارتفاع قوي – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع حاد ليلامس مستوى 65.40 دولار، متأثراً بالهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدة الأمريكية في العراق، لكنه يعود للانخفاض بشكل ملحوظ ويستقر دون مقاومة القناة الهابطة، مما يقدّم إشارات على عودة السعر للتداول بسلبية، لكننا ننصح بالتوقف على الحياد الآن إلى أن تستقر حركة السعر نظراً للتوترات الحالية والحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي.

نشير إلى أن استقرار السعر دون 63.40 سيبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً، والذي يستهدف اختبار مستوى 60.90 بشكل رئيسي، بينما اختراقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 66.60.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 65.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي