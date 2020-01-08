شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة اختراقاً قوياً لمستوى 18.38 ويستقر فوقه الآن، حيث نجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 18.80، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الإيجابي التالي الذي يمتد إلى 19.64.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.30 والمقاومة 18.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد