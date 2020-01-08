شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع قوي ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1617.00، ويظهر بعض الميل الهابط الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي تمتد أهدافه لتصل إلى 1675.00 على المدى القريب.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1556.70 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن الإقبال يرتفع على الذهب بسبب التوترات السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1575.00 والمقاومة 1620.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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