شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعيد الاختبار – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر مستوى 1.3015 وارتد هبوطاً من هناك، حيث شكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة قوي أمام السعر، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات سلبية الآن.

وبالتالي، فإننا نعتقد بأن الفرص متاحة لتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ عند 1.2925 ثم 1.2860، مع التذكير بأن الثبات دون مستويات 1.3015 و1.3050 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3015

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط