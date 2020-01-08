شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بسلبية قوية – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بانخفاض قوي ليكسر مستوى 108.40 ويقترب من الهدف السلبي الأول عند 107.45، مما يوقف الاحتمالية الإيجابية المقترحة يوم أمس ويقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 107.45 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 106.30 على المدى القريب.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستويات 108.40 ثم 108.60 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.45 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط