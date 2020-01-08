شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يبدأ بسلبية قوية – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح زوج الدولار مقابل الين تداولات اليوم بانخفاض قوي ليكسر مستوى 108.40 ويقترب من الهدف السلبي الأول عند 107.45، مما يوقف الاحتمالية الإيجابية المقترحة يوم أمس ويقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 107.45 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 106.30 على المدى القريب.
وبالتالي، سيكون الاتجاه الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستويات 108.40 ثم 108.60 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.45 والمقاومة 109.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يبدأ بسلبية قوية – تحليل - 08-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.