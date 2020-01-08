شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.3150، مما يضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد، ليتجه نحو زيارة محتملة لمناطق 1.2920 على المدى القريب.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.3150 ثم 1.3190 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط