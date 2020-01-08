شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج اليورو مقابل الدولار أرضية قوية عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويظهر محاولات إيجابية تدعمها إيجابية مؤشر ستوكاستيك الحالية، لكن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي قد يعيق مهمة السعر بالعودة للتداول فوق مستوى 1.1180.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.1130 سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض وزيارة دعم القناة الرئيسية الصاعدة عند 1.1045 كهدف سلبي تالي، بينما اختراق 1.1180 سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1.1320.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1050 والمقاومة 1.1250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير