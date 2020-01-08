شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للتعليم" تتوقع تشغيل مشروع جديد بالعام الدراسي 2020 -2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت الشركة الوطنية للتربية والتعليم بدء تشغيل مشروع مجمع مدارس تلال الدوحة التعليمي بالظهران (الترجي سابقا) في العام الدراسي 2020م -2021.

وأشارت الشركة في بيان لـ"تداول" إلى أن قرار تأجيل بدء تشغيل المشروع يعود إلى تأخر صدور التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية مما أدى إلى تأخر إكمال عمليات الإنشاءات.

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وأكدت عدم وجود تغير يذكر على التكلفة التقديرية للمشروع مرتبطة بهذا التأجيل، متوقعا عدم وجود أثر جوهري للتغيير على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020م-2021.

وكشفت البيانات المالية للشركة عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 1.4% خلال الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر من العام 2019 بالغا 11.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام الربع المنتهي في 30 نوفمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للتربية والتعليم حققت صافي أرباح بلغ 50.4 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 أغسطس 2019، مقابل أرباح بلغت 48.9 مليون ريال في العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018.