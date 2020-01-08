شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الدولار للأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الين مع توجه المستثمرين للملاذات الآمنة وسط توترات الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لتنامي التوترات في الشرق الأوسط بين طهران وواشنطون على خلفية الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة العراقية بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 108.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.44، بعد أن حقق أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 107.65، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 108.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً إلى ما قيمته 39.1 مقابل 38.7 في تشرين الثاني/نوفمبر، دون التوقعات عند 39.6، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير المالية الياباني تارو أسو عن كون النظرة العامة على وضع ثالث أكبر اقتصاد في العالم لم تتغير وذلك على الرغم من تزايد الضغوط الهبوطية من جراء العوامل الخارجية، مؤكداً على أن اقتصاد بلاده يتعافي بوتيرة معتدلة.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 160 ألف وظيفة مقابل 67 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في المعهد الحضري في واشنطون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها أن "إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في الأسد واربيل"، الأمر الذي عزز القلق حول تنامي التوترات بين واشنطون وطهران واندلاع الحرب بينهم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الاثنين الماضي عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب إعلان طهران الأحد أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه واشنطون من جانب واحد عام 2018، كما هدد ترامب مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية وإستراتيجية لو أقدمت إيران على تهديد مصالح بلاده في الشرق الأوسط.