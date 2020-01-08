شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في أربعة أشهر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار عقب رد إيران الصاروخي على اغتيال سلماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تسعير الأسواق لتنامي التوترات في الشرق الأوسط بين طهران وواشنطون على خلفية الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

في تمام الساعة 05:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.76% لتتداول حالياً عند 18.59$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.45$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.39$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 96.93 مقارنة بالافتتاحية عند 96.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 160 ألف وظيفة مضافة مقابل 67 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في المعهد الحضري في واشنطون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها أن "إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في الأسد واربيل"، الأمر الذي عزز القلق حول تنامي التوترات بين واشنطون وطهران واندلاع الحرب بينهم.

Advertisements

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الاثنين الماضي عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب إعلان طهران الأحد أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه واشنطون من جانب واحد عام 2018، كما هدد ترامب مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية، ثقافية وإستراتيجية لو أقدمت إيران على تهديد مصالح بلاده في الشرق الأوسط.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم في الوقت الراهن، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري الأسبوع القادم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب إعلان الأسبوع الماضي عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من كانون الثاني/يناير الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه لاحقاً على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

ونود الإشارة، لكون أسعار الفضة تعكس حالياً أطول مسيرات مكاسب يومية لها في نحو شهر مع ارتفاعها لليوم الخامس على التوالي، كما تعكس أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ثلاثة أعوام مع ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي خلال هذا الأسبوع وذلك عقب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.