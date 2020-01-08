شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في خمسة أشهر أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1150 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1153، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1145، بينما حقق الأعلى له عند 1.1168.

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هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.3% مقابل تراجع 0.4% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً تقلص التراجع إلى 4.7% مقابل 5.5%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 5.0 مليار يورو مقابل 4.7 مليار يورو في تشرين الأول/أكتوبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 160 ألف وظيفة مضافة مقابل 67 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في المعهد الحضري في واشنطون.