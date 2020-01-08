شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مدعومة بضربات إيران لقواعد عسكرية تستضيف قوات أمريكية في العراق رداً على اغتيال سلماني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع خام برنت للأعلى له منذ 22 من أيار/مايو الماضي وارتفاع خام نيمكس للأعلى له منذ 25 من نيسان/أبريل الماضي، متغاضية بذلك عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 3.4 مليون برميل مقابل 11.5 مليون برميل، وفي ظلال تسعير الأسواق لتنامي التوترات بين طهران وواشنطون عقب رد إيران على اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني سلماني.

وفي تمام الساعة 05:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل 1.06% لتتداول عند مستويات 63.51$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.84$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 62.70$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 1.07% لتتداول عند 69.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.47$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 68.27$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار 0.12% إلى مستويات 96.95 مقارنة بالافتتاحية عند 96.83، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 97.01.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 160 ألف وظيفة مضافة مقابل 67 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في المعهد الحضري في واشنطون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها أن "إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في الأسد واربيل"، الأمر الذي عزز القلق حول تنامي التوترات بين واشنطون وطهران واندلاع الحرب بينهم.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الاثنين الماضي عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب إعلان طهران الأحد أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه واشنطون من جانب واحد عام 2018، كما هدد ترامب مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية، ثقافية وإستراتيجية لو أقدمت إيران على تهديد مصالح بلاده في الشرق الأوسط.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة أفادت وزارة الطاقة الروسية بأن إنتاج ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً انخفض بواقع 234 ألف برميل يومياً خلال كانون الأول/ديسمبر ضمن الالتزام باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا والذي يقتضي بخفض الإنتاج بواقع 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار/مارس ضمن الجهود الرامية للحفاظ على توازن الأسواق.

ونود الإشارة، إلى أنه بموجب اتفاق الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائهم المنتجين للنفط من خارج المنظمة الأخير في مطلع كانون الأول/ديسمبر، يتوجب على روسيا خفض إنتاجها بواقع 300 ألف برميل يومياً خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك عقب الاتفاق على التوسع في خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً من 1.2 مليون برميل يومياً إلى 1.7 مليون برميل يومياً وذلك حتى نهاية آذار/مارس القادم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم في الوقت الراهن، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري الأسبوع القادم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب إعلان الأسبوع الماضي عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من كانون الثاني/يناير الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه لاحقاً على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضي، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 7 منصات إلى إجمالي 670 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر، موضحة تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي للأعلى له على الإطلاق إلى 12.9 مليون برميل يومياً.