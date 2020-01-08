شكرا لقرائتكم خبر عن رد طهران الصاروخي على اغتيال سلماني يدفع أسعار الذهب لاختبار حاجز 1,600$ لأول مرة في سبعة أعوام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس 2013 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتنامي التوترات في الشرق الأوسط بين طهران وواشنطون على خلفية الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة العراقية بغداد والتي أسفرت عن اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

في تمام الساعة 04:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.94% لتتداول عند 1,593.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,578.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,574.30$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 96.94 مقارنة بالافتتاحية عند 96.83.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 160 ألف وظيفة مضافة مقابل 67 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد خطاباً تحت عنوان "تحديث قانون إعادة استثمار المجتمع" في المعهد الحضري في واشنطون.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها أن "إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في الأسد واربيل"، الأمر الذي عزز القلق حول تنامي التوترات بين واشنطون وطهران واندلاع الحرب بينهم.

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الاثنين الماضي عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب إعلان طهران الأحد أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه واشنطون من جانب واحد عام 2018، كما هدد ترامب مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية، ثقافية وإستراتيجية لو أقدمت إيران على تهديد مصالح بلاده في الشرق الأوسط.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم في الوقت الراهن، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري الأسبوع القادم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب إعلان الأسبوع الماضي عن طريق تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من كانون الثاني/يناير الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع الأسبوع الماضي لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه لاحقاً على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب تعكس حالياً أطول مسيرات مكاسب يومية لها في أكثر من ثلاثة عقود مع ارتفاعها لليوم الحادي عشر على التوالي، كما تعكس أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ستة أشهر مع ارتفاعها للأسبوع السادس على التوالي خلال هذا الأسبوع وذلك عقب توسع المصارف المركزية العالمية الكبرى في سياسات التيسير النقدي والتخفيف الكمي بما في ذلك خفض الفائدة بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية.