شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي: لا عجز في إمدادات النفط إلا بحدوث "تصعيد كارثي" والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف: "نأمل في أن تعمل حكمة الجانبين على تهدئة التوترات"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وأوضح أنه لا يتوقع أن يكون هناك عجز في إمدادات النفط، مضيفا: "السوق مزودة بشكل جيد ولا نتوقع عجزا في الإمداد ما لم يكن هناك تصعيد كارثي".
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