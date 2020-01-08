وزير الطاقة الإماراتى: لا أتوقع نقصا فى إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثى فى المنطقه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى، اليوم الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد فى المنطقة ولا يتوقع نقصا في إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق. وقال المزروعى، إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا وإن الإمارات لا تتوقع نقصا في الإمدادات ما لم يحدث "تصعيد كارثي" في المنطقة وهو ما لا تتوقعه.

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