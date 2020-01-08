شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد مصر للمشاركة فى معرض إكسبو 2020 بدولة الإمارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من ضمن الملفات التي اولتها الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة أهمية كبرى، هو ملف المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبى 2020، خاصة وأن هذا الملف شهد بعض الاهمال خلال الفترة الماضية، فى ظل استمرار التخبط الذى شهدته هيئة تنمية الصادرات، عقب تغيرات في قيادات الهيئة مرتين في عام واحد، ورحيل قرابة عدد 4 من قيادات الهيئة.

وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة المصرية فى فعاليات معرض إكسبو 2020، حضره نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلو الشركة المسئولة عن الترتيبات.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المصرية في المعرض والذى يشارك فيه 192 دولة، مُوضحاً أن المشاركة المصرية فى المعرض تُعد أكبر فرصة تجارية وتسويقية في العالم ويتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض حوالي 25 مليون زائر، حيث تقدر مساحة الجناح المصري نحو 3 آلاف م2 بمشاركة كافة الوزارات والهيئات المصرية.

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و من المُتوقع أن يضم تصميم الجناح المصري أقساماً مُتنوعة لينقل صورة مصر الحالية والمستقبلية إلي العالم في مختلف المجالات سواء السياحة، وقناة السويس والإستثمارات، وتاريخ المدن المصرية، ومنطقة بازار سياحي، إلي جانب عرض لحكاية بعض المقتنيات الأثرية للمتحف المصري الكبير، وعرض لحكاية بعض المشروعات في مجال الطاقة مثل السد العالي ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحقل ظهر ومحطة الضبعة النووية، هذا فضلاً عن تسليط الضوء علي مُجمل المشروعات الكبرى مثل الأنفاق الجديدة والمزارع السمكية والطرق الجديدة ومصانع الحديد والصلب والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية، وعرض عن الزراعة والصناعات الغذائية، فضلاً عن عرض ثقافي يلفت النظر إلي الموروث الفني المصري.

ويحاول مسئولو وزارة التجارة والصناعة التنسيق مع عدد من الشركات الكبرى في مختلف القطاعات بهدف الترويج لها من خلال الجناح المصري، وكذا التنسيق لتحديد مقابلات لهم مع كبار المستثمرين العالميين والمسئولين في مختلف الجهات، ليكون الجناح المصري ضمن أهم أجنحة المعرض ويحصل على أعلي معدلات الزيارة مثلما حدث فى المشاركة المصرية بمعرض إكسبو استانة 2017.

واحتل الجناح المصرى فى معرض "إكسبو – 2017"، فى كازاخستان المرتبة الأولى فى عدد الزيارات داخل المعرض الذى أجريت فعالياته فى الفترة من 21 إلى 27 من نفس العام، حيث لاقي إقبالا غير مسبوق في تاريخ مشاركات مصر بمعارض إكسبو، حيث استقبل نحو مليون و299 ألف زائر لتتصدر مصر قائمة الـ 115 دولة المشاركة بالمعرض من حيث عدد الزوار وفقاً للتقارير الصادرة عن المعرض وقتها.