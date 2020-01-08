شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق إيران صواريخ على قاعدان أمريكيتان في العراق يلقي بظلاله السلبية على مؤشرات الأسهم الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الأربعاء مع تسعير الأسواق لتنامي التوترات في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية الغارة الجوية الأمريكية الأخيرة في العاصمة العراقية بغداد والتي أسفرت عن اغتيال كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورئيس هيئة الحشد الشعبي الإيراني أبو مهدي المهندس.

هذا وقد تابعنا منذ قليل أفادت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها أن "إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، وأنه من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان عسكريين وأفراد من قوات التحالف في الأسد واربيل"، الأمر الذي عزز القلق حول تنامي التوترات بين واشنطون وطهران واندلاع الحرب بينهم.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الاثنين الماضي عن عدم سماحه لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وجاء ذلك عقب إعلان طهران الأحد أنها لن تلتزم بعد الآن بحدود تخصيب اليورانيوم المقررة في الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انسحبت منه واشنطون من جانب واحد عام 2018، كما هدد ترامب مؤخراً بتدمير 52 موقعاً في إيران تشمل مواقع عسكرية، ثقافية وإستراتيجية لو أقدمت إيران على تهديد مصالح بلاده في الشرق الأوسط.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع تطرق صحيفة جلوبال تايمز الصينية لكون توقيت الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ليس بالأمر الهام وأن المحتوي الفعلي للمرحلة الأولى من الاتفاق وكيفية تنفيذية يعد الأهم حالياً، وجاء ذلك بالتزامن مع التقرير التي تطرقت لكون وفداً تجارياً صينياً يعتزم السفر إلى الولايات المتحدة بحلول الاثنين المقبل لتوقيع المرحلة الأولى الاتفاق التجاري في 15 من هذا الشهر كما أفاد ترامب مسبقاً.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.25% ليخسر 21.60 نقطة ويصل إلى المستوى 1,703.45، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.37% ليخسر هو الأخر 323.53 نقطة ويصل إلى المستوى 23,252.19.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.48% ليخسر 20.00 نقطة ويصل إلى المستوى 4,140.23، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 17.67 نقطة ويصل إلى المستوى 3,087.13.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.79% ليخسر 225.06 نقطة ويصل إلى المستوى 28,097.00، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.73% ليخسر هو الأخر 15.86 نقطة ويصل إلى المستوى 2,159.68.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.88% ليخسر 102.51 نقطة ويصل إلى المستوى 11,527.35، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.08% ليخسر هو الأخر 5.64 نقطة ويصل إلى المستوى 6,820.80.