شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في بداية تداولاته المبكرة صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ليسجل أعلى مستوى له خلال جلسته الأخيرة عند 8,269.31، ولكنه ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ليغلق على انخفاض طفيف بلغت نسبته -0.09% بما يعادل -7.159 نقطة، بالرغم من تراجع المؤشر الأخير إلا أنه يظل مستقراً اعلى مستوى الدعم المحوري 8163.06، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط.

لهذا نحن نرجح ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 8163.06، ليستهدف مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي السابق الإشارة إليها عند مستوى 8399.82 الذي يمثل نسبة 50% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8040.35 ومستوى المقاومة 8300.00.