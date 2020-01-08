شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في ثلاثة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 19 من كانون الأول/أكتوبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:43 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6871 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6870، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6884، بينما حقق الأدنى له في ثلاثة أشهر عند 0.6850.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الإنشاء من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 38.9 مقابل 40.0 في تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 11.8% مقابل تراجع 7.9% في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على توقعات التي أشارت إلى ارتفاع 2.1%، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 3.8% مقابل 22.9%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 11.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 160 ألف وظيفة مضافة مقابل 67 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد خطاباً تحت عنوان "تحديث قانون إعادة استثمار المجتمع" في المعهد الحضري في واشنطون.