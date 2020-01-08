شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم تكوين (1201) ارتفاعاً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 4.75% بما يعادل 0.38 نقطة، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، وتأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 8.85، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 12.24 إلى 6.75).
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7.93، ليستهدف مستوى المقاومة 8.85 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.17 ومستوى المقاومة 8.85.
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