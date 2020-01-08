شكرا لقرائتكم خبر عن مهارة ينخفض لمستويات قياسية جديدة – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم مهارة (1831) من خسائره في آخر جلساته، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.52% بما يعادل -1.20 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير لأحجام التداول، وليؤكد على كسر مستوى الدعم المحوري 81.00.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 81.00، ليستهدف مستوى الدعم 73.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 76.00 ومستوى المقاومة 80.00.
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