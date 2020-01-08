شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يقترب من مقاومة محورية – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم عسير (4080) باللون الأخضر في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم أرباحاً قوية بلغت نسبتها 7.25% بما يعادل 0.66 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع بدعم متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 10.06، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 13.24 إلى 8.09)، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10.06، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 10.66 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.38 ومستوى المقاومة 10.32.