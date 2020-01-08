شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فتيحي (4180) ارتفاعاً في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لمستوى الدعم المهم 11.20، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 13.30 إلى 9.91)، مما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على استعادة تعافيه، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير بأحجام التداول، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 11.20، ليستهدف مستوى المقاومة 12.57 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.20 ومستوى المقاومة 12.20.