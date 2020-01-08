شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يكافح لاختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تبوك الزراعية (6040) قليلاً في آخر جلساته، وذلك وسط محاولاته المستمرة لاختراق مستوى المقاومة 9.54، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.85 من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 11.08 إلى 7.05)، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 0.76% بما يعادل 0.07 نقطة، وسط استمرارا لدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن رغم ذلك تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تظل توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً للمقاومة 9.54، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند سعر 10.22 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.80.