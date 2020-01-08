شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مجموعة الحكير (1820) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.51% بما يعادل 0.78 نقطة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 17.50، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 24.94 إلى 12.9)، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً في ذلك بارتفاع ملحوظ لأحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.50، ليستهدف مستوى المقاومة التالي فوراً عند سعر 18.92 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 19.00.