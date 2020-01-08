شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم صدق (2130) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 1.49% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 8.46 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.46.