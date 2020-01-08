شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أسمنت الجوف (3091) في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 9.40، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 0.07 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع بعد محاولات السهم البحث عن قاع صاعد بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليستجمع قواه الإيجابية، وليصرف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.82 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.20 ومستوى المقاومة 9.82.
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