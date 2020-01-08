شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شمس (4170) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 5.02% بما يعادل 1.18 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع وسط تأثر السهم باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، امام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.50 ومستوى المقاومة 26.00.