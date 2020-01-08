شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني يواصل انخفاضه التصحيحي – تحليل صباحي – 08-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الصمعاني (9504) الانخفاض التصحيحي بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.01% بما يعادل -1.20 نقطة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 117.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 100.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 110.00 ومستوى المقاومة 124.80.