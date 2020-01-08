شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم اليابانية في تداولاتها الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

انخفض المؤشر الياباني القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء. وهبط المؤشر 1.52 في المئة إلى 23217.49 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.34 في المئة إلى 1701.87 نقطة.

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